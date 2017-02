Zona recomanable per practicar esquí de muntanya i extrem

La Meije és una muntanya al massís des Écrins (Alps del Delfinat), situada al límit entre els departaments francesos d'Alts Alps i Isère. Queda per sobre de la propera localitat de La Grave, un centre de muntanyisme i estació d'esquí, ben coneguda per les seves possibilitats d'esquí de muntanya i extrem. Per la seva particular col·locació és coneguda com la Reina de l'Oisans. La Meije va ser un dels darrers cims destacats dels Alps francesos que es va coronar. La primera ascensió es va fer el 16 d'agost de l´any 1877 per part de Pierre Gaspard i el seu fill jumtament amb el seu client Emmanuel Boileau de Castelnau. L´any 1891, J. H. Gibson, U. Almer i F. Boss van fer la primera travessa de l'aresta, concretament d'oest a est. ddg parís