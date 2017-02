ERC de Figueres proposa un govern de coalició amb PDCAT i la CUP sense Marta Felip

Davant la crisi de govern de Figueres, el grup municipal d'ERC ha fet pública aquest matí la seva proposta de formar un nou equip de govern "independentista i social" amb els regidors del PDCAT i la CUP. La formació demana a l'alcaldessa Marta Felip que faci un pas al costat, com també "haurien de fer els regidors Pere Casellas (PSC) i Manel Toro (UDC), responsables del desgavell dels darrers mesos" segons la visió del grup.

La portaveu d'ERC, Agnès Lladó, va explicar que es podria aconseguir un nou govern d'11 si es sumessin els tres edils d'ERC, els 5 del PDCAT i els 3 de la CUP. El nou alcalde es decidiria per consens, però "sempre tenint en compte quin és el grup que té més facilitats matemàticament". Lladó va avançar que ja havien mantingut converses informals amb la CUP i que a partir d'aquest anunci esperarien la resposta de l'equip de govern "per reunir-nos tots com més aviat millor".

La formació va explicar que "davant el punt delicat en què es troba Figueres actualment" s'han de prendre "mesures urgents" per tal de "trencar amb el model actual". Lladó va lamentar "l'espectacle mediàtic" de les darreres setmanes a les xarxes socials i ha explicat que "hi ha una manera diferent de fer política".