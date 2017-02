El PACMA denuncia un espectacle amb gats del Festival Internacional del Circ de Figueres

El Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) Girona ha denunciat un espectacle amb gats del Festival Internacional del Circ de Figueres. A través d'un comunicat, el PACMA ha qualificat de «lamentable» el muntatge 'Gats' de la russa Asel Saralaeva perquè, a parer seu, està basat «en l'abús i el càstig", cosa que ha despertat la seva «indignació i incredulitat».

En aquest número es pot veure com diversos felins són col·locats en dues barres paral·leles suspeses en l'aire, per on els gats han d'avançar amb les potes davanteres. Segons el partit animalista, «els gats són animals que, malgrat considerar-los domèstics, es troben en un estat molt primari respecte a d'altres com serien els gossos», ja que «no es poden ensinistrar amb reforços positius ni amb joc».

A través d'un comunicat, el PACMA recorda que a Catalunya «es va aprovar una modificació de la Llei de Protecció Animal en virtut de la qual es va prohibir emprar animals salvatges en les exhibicions de circ» i assegura que aquest espectacle ha aprofitat aquesta legislació, que a parer seu és «incompleta», per «burlar la sensibilitat animalista de bona part de la societat». Segons el partit, es tracta d'un «espectacle insultant, que demostra una manca de respecte total vers aquelles entitats» que defensen espectacles circenses de «qualitat i adaptats als nous temps».

Una vegada més, el PACMA Girona s'ha mostrat «contrari a la utilització d'animals al circ» perquè considera que «normalitza l'ús d'éssers vius que actuen contra la seva voluntat, i pels quals han hagut de ser ensinistrats amb mètodes sovint abusius que els provoquen malestar i por».

«Aquesta pràctica regularitza de cara a l'espectador l'ús d'animals com a eina d'entreteniment, concepte que considerem nociu, sobretot en el cas de la mainada, que des del seu punt de vista innocent, no és capaç de discernir què hi ha al darrere d'aquests espectacles», ha reflexionat el partit animalista gironí.