Alarma veïnal a Figueres per la crema de cotxes en dos barris

Els veïns dels barris dels Habitatges del Parc i del Juncària Parc Bosc de Figueres van patir un nou ensurt, la matinada de dimecres a dijous, quan els Bombers van haver d'intervenir per apagar l'incendi que afectava tres cotxes aparcats al carrer Cresques Elias. Aquesta no és la primera vegada, aquests darrers mesos, que passa un fet semblant, la qual cosa té preocupats als veïns d'aquesta zona de la ciutat per la reiteració dels fets. «Ja fa un mes que en aquest barri patim bretolades de mal gust. Fa poc hi va haver dos cotxes cremats al carrer Avinyonet. Després, fa uns deu dies, van aparèixer cotxes amb els vidres trencats. També fa dies que, a la matinada, hi ha grups de joves que transiten pel carrer fent fressa i trencant paperers i els bancs de la plaça Nova Icària», explica Carles Castellnou, veí del barri.