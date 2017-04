La cinquena edició de la Pujada a Sant Pere de Rodes escalfa motors

Un any més el primer diumenge de maig se celebrarà la Pujada a Sant Pere de Rodes, un dia que arrenca amb una pujada a peu fins al monestir des de tots els pobles del Cap de Creus. Els caminants vinguts del Port de la Selva, la Selva de Mar, Cadaqués, Roses, Palau-saverdera, Pau, Vilajuïga, Llançà i la Vall de Santa Creu es trobaran a l'antic poblat de Santa Creu de Rodes on es farà la benvinguda dels caminants. Al poble hi haurà esmorzar pels inscrits, visites guiades gratuïtes i música popular amb Lo Sacaire del Llobregat. A les 12.40 es farà una cercavila fins al monestir, on els Angelets del Vallespir faran una actuació castellera. Acabats els castells, hi haurà una botifarrada popular i al llarg de tota la jornada hi haurà portes obertes al Conjunt Monumental.



La Pujada a Sant Pere de Rodes té com a principal objectiu rememorar els antics pelegrinatges que es feien al monestir, així com les celebracions dels Anys Sants que el van convertir en un dels centres espirituals de primer ordre. Després de quatre edicions, l'esdeveniment s'ha consolidat com la jornada festiva del Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes que aconsegueix reunir 400 caminants i més d'un miler de visitants en un sol dia.