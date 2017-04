Figueres acull amb entusiasme la desena edició del Festival Còmic

Des de dijous passat i fins demà a la tarda la ciutat de Figueres es troba immersa de ple en la desena edició del Festival Còmic, una proposta carregada d'humor que aporta un toc de color enmig de tots els actes litúrgics de la Setmana Santa. Espectacles com el del clown Guillem Albà, l'Orquestra Marabunta, els Umbilical Brothers o els Xuriguera i Faixedas ja han passat pels escenaris deixant amb un bon regust als figuerencs. En una gala inaugural que va registrar un ple absolut, es va tornar a reafirmar un any més que una proposta que juga amb l'humor com a base funciona d'allò més bé a la capital altempordanesa.





Un gran nombre de propostes



En total s'han programat setze espectacles, dels quals només quatre són de pagament. Durant la jornada d'avui tindrà lloc un dels més esperats, el dels BotProject. Aquesta companyia especialitzada en trampolí i acrobàcies, oferirà el seu espectacle «Collage» al públic gratuïtament al carrer Doctor Fleming del barri de Sant Joan a les 12 del migdia. A la mateixa hora l'humor arribarà a la Plaça Joan Tutau del Barri de l'Horta de l'Hospital a càrrec de la companyia La Mano Jueves, que oferirà el seu espectacle «Ricky», el professor de tenis.



Demà, últim dia del festival, serà el torn de El Negro y el Flaco, que actuaran al Carrer Pous i Pagès del barri del Rally Sud amb la seva proposta de circ-teatre en clau de clown amb música, equilibris, teatre gestual, malabars, objectes, dansa i un llenguatge propi: el Charabia.



Una altra de les propostes de les quals es podran gaudir aquest cap de setmana és el Microteatre a la Fundació Clerch i Nicolau, amb les actuacions de les companyies A Mossegades, Còmics Teatre, Cia. Ramon, José Malaguilla, La Senyoreta i Ovidi Llorente. Hi haurà un total de cinc escenes distribuïdes per tot l'edifici que els espectadors veuran transitant en grups a ritme de sis passis per dia.