Figueres El Festival Còmic, a tots els barris

El Festival Còmic de Figueres continua fins avui omplint tots els racons de la ciutat de Figueres d'espectacles d'humor. A les actuacions de pagament que es poden veure al teatre s'hi sumen les que es porten a terme als barris. Amb la voluntat que arribi a tot arreu, ahir al matí es va situar al barri de Sant Joan de Figueres, on es concentra la comunitat gitana i on l'Ajuntament treballa per unir-lo a la ciutat. Va actuar-hi la companyia BotProject. El festival compta amb setze espectacles i només quatre de pagament.