L'Escala fa reviure l'antic Alfolí de la Sal

L'Alfolí de la Sal, on fa tres segles descarregaven la sal dels vaixells que arribaven a l'antic port de l'Escala, afronta un nou futur després de vuit anys d'obres de rehabilitació per fer-lo reviure com un espai emblemàtic del centre històric. L'Ajuntament va obrir ahir les portes al públic per donar a conèixer els renovats espais interiors. Ara s'hi abordarà l'última tasca a fer, la museïtzació per obrir-lo definitivament el mes de setembre.

Fa trenta anys que es lluita per incorporar al patrimoni local aquest edifici. El 1975, la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular va aconseguir que es protegís com a Bé Cultural d'Interès Nacional i, el 2005, tres dècades més tard, l'Ajuntament va decidir comprar-lo per iniciar tot seguit el projecte de rehabilitació que ha finalitzat.

L'edifici consta de tres plantes. A la planta baixa hi haurà un punt d'informació turística i els usos provisionals que tenia fins ara: sales d'exposicions, concerts i altres activitats. A la primera planta està previst ubicar-hi un centre d'interpretació del municipi que explica la història de la població des de múltiples vessants. Justament la museïtzació és la tasca pendent que espera que estigui enllestida en uns mesos.

A la segona planta hi haurà un arxiu històric i centre de recerca, espais del Departament de Cultura i les col·leccions de fotografia de les que disposa la població que permeten fer un recorregut per la història a través de la mirada d'artistes com Josep Esquirol o Joan Lassús. Ahir es van inaugurar dues exposicions temporals, una d'elles amb imatges de Josep Esquirol, i la segona, amb la història de l'Alfolí de la Sal.

L'alcalde, Víctor Puga, va remarcar que «estem en el punt de partida d'un viatge il·lusionant que ha de convertir l'Alfolí de la Sal en un element clau a nivell cultural, en un referent no només per a l'Escala, sinó per a tot el territori».

La compra i posterior rehabilitació de l'Alfolí de la Sal haurà suposat un cost de més de tres milions d'euros en els darrers vuit anys.

L'edifici se situa al centre històric i es considera que va ser clau per al creixement de la població. Es va acabar de construir el 1697 i es creu que acollia la Gabella de la Vila d'Empúries i Port de l'Escala (monopoli de l'estat de certs productes de primera necessitat). Amb el Decret de Nova Planta, a partir de 1716 comença a exercir com a Alfolí, emmagatzemant la sal que portaven grans vaixells de cabotatge des de les salines dels Alfacs (XVIII i XIX), Evissa (XIX) i Torrevella (XX). La funció de duana va ajudar a impulsar el creixement d'un municipi que va passar en poc menys de setanta anys dels 290 als 1.383 habitants el 1787.

Però l'edifici va passar a mans privades amb la desaparició del monopoli de la sal fins que després d'una consulta popular el 2005 l'Ajuntament va decidir comprar-lo per donar un nou revulsiu al centre històric.