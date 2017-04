Un cotxe topa amb els Mossos en una persecució des de França a Darnius

Un home de 42 anys i nacionalitat francesa va topar contra un cotxe de Mossos i va ferir dos agents quan el van aturar després d'una persecussió des de França fins a Darnius. El conductor, que transportava uns cinc quilos de marihuana al vehicle, va conduir temeràriament durant més de quinze quilòmetres i no es va aturar fins que el cotxe es va estimbar en una àrea de descans amb una font a l'entrada del poble.

La detenció es va produir a dos quarts de set de la tarda a la N-II al seu pas per Darnius, al km 776. El conductor va intentar eludir un control dels gendarmes francesos just abans de la frontera i aquests en veure que no s'aturava van iniciar la persecussió i van demanar suport a la policia catalana. A l'altura de la rotonda de Can Cuartos, just a l´entrada de la Jonquera venint per Figueres, una patrulla dels Mossos de la Jonquera va veure que la gendarmeria perseguia el vehicle. Es va donar avís i es van sumar a la persecució.

El conductor va accedir a la Gi-502 que porta a Darnius. No se'l va aturar fins a la població, on hi va haver la col·lisió amb el cotxe de Mossos que va resultar malmès i tres persones van resultar ferides, dos agents i el veí francès resident a Montepellier.

Al vehicle es va localitzar una bossa d'escombraries a l'interior de la qual, segons les primeres diligències, hi hauria entre cinc i sis quilos de marihuana.