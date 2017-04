Un trencaglaç, creuer de luxe a Roses

Un trencaglaç reconvertit en creuer de luxe va atracar ahir al port de Roses amb cinquanta passatgers nord-americans , canadencs i australians a bord. És el primer vaixell de la temporada, en la qual es preveu un «rècord» amb 6.500 passatgers i un total de set escales, dues més que l'any passat. En l'aspecte econòmic, es preveu que el turisme de creuers a aquest municipi de l'Alt Empordà generi un impacte directe de més de mig milió d'euros, amb una mitjana d'entre 60 i 120 euros de despesa per passatger al dia.

Si les previsions es compleixen, aquesta instal·lació multiplicarà per cinc el nombre de passatgers i rebrà dues escales més que el 2016. El port es va consolidant, tot i que ha arribat a rebre fins a tretze creuers el 2014.

L' Ocean Nova, que comercialitza l'empresa Quark Expeditions va arribar ahir amb 31 tripulants i 50 passatgers té 73 metres d'eslora i un calat de 4 metres. Per les dimensions va poder atracar al port. Habitualment els vaixells ho han de fer a la badia, una de les assignatures pendents.

L' Ocean Nova es va construir el 1992 per navegar pels mars gelats de Groenlàndia. El vaixell està especialitzat en navegació polar a l'hivern, amb viatges d'aventura per l'Antàrtida, l'Àrtic, el nord d'Europa i Amèrica del Sud. A la primavera, però, canvia el rumb per navegar per la mediterrània a la recerca de llocs singulars.



Segona visita a Roses

No és la primera vegada que visita Roses. L'any 2013 ja ho va fer i els passatgers van gaudir de la destinació i van aprofitar per visitar el municipi, Cadaqués i les rutes enològiques de l'Empordà. Els turistes d'ahir van demanar visites gastronòmiques i enològiques, així com veure monuments com el monestir de Sant Pere de Rodes o la ciutadella de Roses.

Com a novetat, la companyia britànica Thomson Cruises, que fins ara només s'aturava al port de Palamós, preveu fer tres escales a Roses amb el creuer Tui Discovery. Un vaixell que porta més de 1.600 passatgers per viatge que permetrà arribar a les xifres històriques d'aquest port i portar turisme britànic.

Les altres escales inaugurals que hi haurà aquesta temporada són la de la companyia alemanya Phoenix Reisen Cruises que farà una escala amb el creuer Albatros i el retorn de la companyia de luxe Seaborn Cruise Line que feia dues temporades que no visitava Roses i que farà una escala amb el creuer Seabourn Odissey.



47 escales a tot Catalunya

El president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, va destacar durant la rebuda al creuer les bones previsions de la sisena temporada estable de creuers a Roses. Segons va manifetar Font, «aquest any la Costa Brava i Catalunya tornaran a ser una destinació de primer ordre amb números molt positius i una bona temporada amb un turisme i una economia potents».

Per la seva banda, l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, va afirma que estan «doblement satisfets» per les bones perspectives d'enguany i per l'arribada de la companyia Thomson Cruises. «Esperem que aquesta aposta continuï perquè és important per a l'economia local», va afegir l'alcaldessa.

En l'àmbit de Catalunya, el president de Ports de la Generalitat va anunciar que es preveu que al conjunt de ports se superin les 47 escales i els 40.000 passatgers durant aquesta temporada que tot just comença. La temporada a l'altra port gironí de creuers, el port de Palamós, s'iniciarà el pròxim 27 d'abril.



Autoritats

Entre les autoritats que van pujar dalt del vaixell en la rebuda habitual al primer vaixell de la temporada hi havia el vicepresident de Ports de la Generalitat, Pere Padrosa; la vicepresidenta del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, Marta Felip i el president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé.