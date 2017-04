Bàscara celebra els quatre anys sense camions a l´N-II

Bàscara està de festa avui per celebrar els quatre anys sense camions. Un sopar amb una projecció d'imatges servirà per recordar la unió dels veïns que va acabar amb la prohibició de circular als camions per la N-II. Des de llavors, i sobretot per la gratuïtat d'un tram de l'autopista, fins a Vilademuls, el trànsit de cotxes s'ha incrementat. Això no ha suposat un problema però sí la velocitat a la qual se circula dificultant el pas de vianants i generant setmanalment petits accidents. S'ha demanat a trànsit mesures.

"Hi ha cotxes que van molt de pressa, alguns no es paren ni quan està vermell el semàfor", diu l'alcalde, Narcís Saurina. A la carretera que creua el nucli hi ha tres passos de vianants, un d'ells amb semàfor, però als veïns els costa sovint arriscar-se a creuar per la velocitat a la qual circulen els cotxes.

Fa quatre dies hi va haver el darrer accident. Saurina explica que són petits xocs. Un vehicle s'atura al pas de peatons i el de darrere no pot frenar i topen.

L'Ajuntament va fer un estudi que ha servit per constatar que a la velocitat establerta, quaranta per hora, hi circulen pocs cotxes. I una petita part ho fan sobrepassant els cent quilòmetres per hora. "Si vas a vuitanta o noranta, encara que es posi el semàfor vermell no et dóna temps de frenar", constata l'alcalde.

L'estudi proposava diverses mesures per forçar els vehicles a respectar la velocitat indicada. Però la carretera és de l'Estat i per això des de fa un any estan en converses per trobar una solució. Fa un parell de mesos es van reunir amb responsables de Trànsit a Girona i pròximament es prendrà una decisió.

La causa de l'increment del trànsit no es deu només al fet que ja no hi circulin camions. L'alcalde ha explicat que principalment s'ha donat amb la gratuïtat de l'autopista en el tram de Girona fins a Vilademuls. Molts vehicles opten per aprofitar el tram gratuït i sortir en aquest punt proper a Bàscara.

L'increment de trànsit no el consideren un problema i estan molt satisfets del canvi que ha suposat la prohibició de circular camions. Les limitacions en altres trams de la via ha ajudat a evitar la "picaresca d'alguns camioners", constata l'alcalde, d'intentar circular-hi al·legant que anaven a fer provisió de combustible a algun punt proper.

Els veïns celebraran avui al vespre un sopar aprofitant la festa local que es va instaurar per celebrar la victòria dels camions. Es recordarà amb imatges. Els accidents s'han reduït però ara el repte és que els vehicles que hi circulen ho facin a menys velocitat.