Les Justes del Rei Jaume abandonen les festes de la Santa Creu de Figueres

Entre els més de 190 actes programats enguany en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu s'ha desprogramat una de les efemèrides més importants de la ciutat, les Justes del Rei Jaume. Aquesta representació no desapareix definitivament, sinó que es desplaça a un altra època de l'any, concretament al mes de juny, quan Figueres celebrarà la Festa de Sant Pere. El motiu, segons el consistori, és el no voler «gastar tots els cartutxos de cop» i poder «repartir una mica més algunes de les activitats més destacades».

L'Ajuntament també ha avançat que enguany «la festa major petita» de la capital tindrà un pes més destacat que en altres anys, ja que es potenciarà més l'oferta d'aquells dies i s'aprofitarà la proximitat de la revetlla de Sant Joan, el dia 23 de juny, per fer-ho durar més dies.

Un altre dels motius que porten a desplaçar les Justes és l'espai en què es poden realitzar. Es recuperarà la ubicació de la Rambla, i es podrà fer de manera menys caòtica que no pas per la Santa Creu, on un gran nombre d'activitats es desenvolupen precisament en aquest espai durant els 10 dies que se celebren aquestes festes populars.

Una representació històrica

L'esdeveniment, organitzat per la companyia d'espectacles Drakònia, vol dur a terme una acurada recreació de l'època històrica en la qual el rei Jaume I atorgà la Carta Pobla, convertint-la en Vila Reial, el 1267.

Les Justes volen retratar, doncs, la Figueres de principi del segle passat, amb tornejos de cavallers, un mercat d'artesania, música de l'època, danses, jocs i animació. L'activitat que dona nom a l'espectacle són les Justes del Rei Jaume, uns tornejos on diversos caballers batallen per la bandera de Figueres i la del Compte Hug d'Empúries. Prop d'una vintena d'artistes participen en cada edició.