El santuari del Mont farà una campanya per arranjar la coberta

El Patronat de la Mare de Déu del Mont ha començat una recollida de fons per tal de sufragar les despeses de millora de la teulada de l'edifici del santuari d'Albanyà. Les obres està previst que es portin a terme en diverses fases i tenen un cost total de 75.000 euros.

L'arquitecte tècnic Josep Maria Baburés, membre del Patronat, posava de manifest, a la revista que edita el santuari, que la recollida hauria de servir per fer front a la reforma necessària, segons informa el setmanari Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Baburés fa una crida a col·laborar econòmicament en la renovació de la coberta del santuari del Mont, ja que és «la protecció necessària per poder-lo mantenir amb bones condicions, continuar desenvolupant les seves funcions i serveis, i continuar sent emblema i talaia del Bisbat de Girona».

Estalvi energètic

La coberta del santuari de la Mare de Déu del Mont ha sofert un desgast amb els anys que ha fet que actualment es trobi força deteriorada per teules trencades, mogudes a causa del vent, de les tempestes i també de les glaçades. A causa del seu estat actual, cal renovar la coberta del santuari del Mont i, també, aprofitar per col·locar-hi un aïllament tèrmic, «necessari per dotar l'edifici de més aprofitament energètic, fet que ens ajudarà a estalviar energia i, per tant, diners en calefacció i ens donarà un millor confort interior i menys impacte mediambiental», reflexiona l'arquitecte tècnic i membre del Patronat per la ciutat d'Olot.