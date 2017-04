Uns 170 nens decoren amb llana el monument a Pep Ventura a Figueres

Uns 170 alumnes de tres escoles i un institut de Figueres han decorat amb 40 metres lineals de llana el monument al compositor Pep Ventura, de la plaça Josep Tarradelles. Es tracta del projecte 'Teixint mons', que enguany està dedicat a la capitalitat de la sardana que la ciutat ostenta aquest 2017. Els infants han treballat en l'elaboració de la gran bufanda que envolta l'escultura des principi de curs i ho han fet de la mà del Casal de la Gent Gran, el Museu de la Tècnica de l'Empordà i el Servei Educatiu de l'Alt Empordà. La creació artístico-educativa s'ha inaugurat aquest dijous en un acte on l'alcaldessa, Marta Felip, ha destacat la importància d'experiències com aquestes que fomenten les relacions entre infants i gent gran. La iniciativa es va iniciar fa quatre anys i el seu èxit ha estat tal que el projecte va ser un dels exposats en el marc del Congrés de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona l'any 2014.

El projecte es va iniciar fa quatre anys inspirat en el que es coneix com el 'Yarn Bombing', un corrent artístic urbà que busca posar color amb teixits espais grisos de les ciutats. Figueres ha cobert durant aquestes quatre edicions espais tant emblemàtics com els plàtans de la Rambla, la plaça de l'Ajuntament o la plaça Josep Pla. L'èxit de la iniciativa ha estat tal que, fins i tot, va exposar-se al Congrés de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona l'any 2014.

Enguany, ha estat el torn de la plaça Josep Tarradellas que està presidida per una escultura dedicada al compositor figuerenc Pep Ventura. El lloc no és casual. La ciutat ha volgut dedicar la creació artística a la capitalitat de la sardana que Figueres ostenta aquest 2017. Hi han participat uns 170 de les escoles Sant Pau, Josep Pallach i Salvador Dalí. També alumnes de l'Institut Alexandre Deulofeu i el Casal de la Gent Gran, que coordina la iniciativa i ajuda els petits a "teixir" el projecte.

La coordinadora de la iniciativa, Anna Revert, explica que a banda de treballar amb teixits, el projecte aborda aspectes com ara el contacte entre diferents generacions, el comerç just o la igualtat de gènere, entre d'altres. A més, permet treballar diversos àmbits adaptats al currículum escolars dels alumnes. "Per exemple, en aquest cas, vam calcular el perímetre de la tanca que envolta el monument", remarca.

A banda d'això, el fet que aquest any s'hagi centrat en commemorar la capitalitat de la sardana ha permès als alumnes aprofundir en aquesta dansa catalana i en la figura de Pep Ventura, un dels seus màxims exponents i considerat el pare de la sardana moderna.

L'alcaldessa de la ciutat, Marta Felip, ha remarcat que es tracta d'una bona iniciativa que permet "l'intercanvi generacional". "Grans i petits, escoles i Casal de la Gent Gran s'han implicat en aquest projecte teixint aquestes llanes de colors que emboliquen espais de la ciutat", ha insistit. "És una experiència que ens agrada tenir cada any a la ciutat", ha afegit.

La iniciativa compta, també, amb la col·laboració de l'Ajuntament, el Servei Educatiu de l'Alt Empordà, el Museu de la Tècnica i, de manera excepcional aquest any, el Foment de la Sardana Pep Ventura.