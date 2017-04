La Guia Peñín destaca el gran potencial de la DO Empordà

El responsable editorial i catador de la Guia Peñín, Javier Luengo, que aquests dies està valorant a Figueres més de 200 vins de la DO Empordà, assegura que aquesta "està en una situació molt bona" i que disposa d'un gran potencial que durant les darreres edicions s'ha anat reflectint en "una puntuació molt alta respecte a altres zones de producció".

L'enòleg, que visita la capital per tercera vegada, porta ja dues jornades avaluant els vins dels 52 cellers empordanesos, els que enguany han presentat una oferta de 60 blancs, 115 negres, 22 rosats i 30 vins dolços.

Aquesta xifra aproximada de 230 propostes són les que apareixeran el pròxim mes d'octubre a la Guía Peñín, "la Bíblia" dels vins en l'àmbit espanyol i una de les guies amb més prestigi en aquest àmbit. Tots els candidats són publicats i presentats al llibre segons les seves característiques i poden obtenir una puntuació sobre 100 punts.

Els vins de la DO van aconseguir unes puntuacions molt altes en la darrera edició del 2017, assolint la categoria excepcional en alguns casos.

Per Luengo l'augment de puntuació dels darrers anys a la zona és "un fet molt interessant" segons el seu criteri gràcies a "les seves fortaleses". Entre les més destacades hi ha que el grup d'elaboració és jove i que aconsegueixen uns resultats positius, precisament, perquè "són arriscats". El catador de la Guia Peñín opina que un dels productes estrella continua sent el vi dolç, un tipus "molt representatiu" que reflecteix "el caràcter i l'estil" de la zona.



De l'Empordà, al món

Malgrat la bona qualitat dels vins, la seva comercialització en l'àmbit mundial continua com un dels assumptes pendents. "Hi ha arguments de sobra perquè això canviï" assegura Luengo, afegint que "els productors han "d'apuntar als sectors d'alta restauració, ja que els pot servir de plataforma per donar-se a conèixer arreu del món".