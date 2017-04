La «Bíblia» dels vins valora la DO Empordà

Un total de 230 varietats provinents de 52 cellers diferents. Aquesta és la xifra de vins que ha tastat l'enòleg Javier Luengo durant tres dies consecutius a la ciutat de Figueres. El motiu és l'elaboració de la nova Guia Peñín del 2018, que es publicarà el mes d'octubre i en la qual els vins empordanesos tornaran a deixar el llistó ben alt. Aquesta prestigiosa publicació és equiparable a la «Bíblia» dels vins a l'estat espanyol i la majoria de restauradors i cadenes nacionals la tenen com a referent a l'hora d'escollir els seus productes.

Sobre una llarga taula es troben col·locats els exemplars: 60 blancs, 115 negres, 22 rosats i 30 vins dolços, que són els que competeixen enguany per deixar petjada amb una puntuació exemplar. Per a Luengo no és una fita llunyana, ja que els vins de la DO Empordà estan en una «situació molt bona». Els vins empordanesos van aconseguir unes puntuacions molt altes en la darrera edició del 2017, assolint fins i tot la categoria d'excepcional en un cas concret.

Per a Luengo, l'augment de puntuació dels darrers anys a la zona és «un fet molt interessant» i, segons el seu criteri, és gràcies a «les seves fortaleses». Entre les més destacades hi ha que el grup d'elaboració és jove i que aconsegueixen uns resultats positius, precisament perquè «són arriscats». El catador de la Guia Peñín opina que un dels productes estrella continua sent el vi dolç, un tipus «molt representatiu» que reflecteix «el caràcter i l'estil» de la zona.

De casa, al món

Malgrat la bona qualitat dels vins, la seva comercialització en l'àmbit mundial continua com un dels assumptes pendents. «Hi ha arguments de sobra perquè això canviï», diu Luengo, afegint que «els productors han d'apuntar als sectors d'alta restauració, ja que els pot servir de plataforma per donar-se a conèixer arreu del món».