L´Escala preservarà les restes de la torre del XVII trobades a les obres del front marítim

L´Ajuntament de l´Escala deixarà a la vista les restes de l´antiga torre de defensa construïda el 1640 descobertes durant les obres de reforma del front marítim i cobrirà les de l´antiga estació de Salvament de Nàufrags (1887-1934). És la proposta que ha autoritzat la Comissió de Patrimoni de Girona del Departament de Cultura.

Les restes arqueològiques es van localitzar a les obres de la segona fase del projecte, de la Punta al Port d´en Perris, mentre les màquines treballaven a la Punta.

L´informe arqueològic constata, segons ha informat el Departament de Cultura i tal com va publicar Diari de Girona, que a la zona centre-sud de la plaça es van trobar les restes que corresponen a una de les tres antigues torres de guaita de la població juntament amb les que es conserven del Pedró i Montgó. Se´n tenia coneixement documental a través de gravats de la primera meitat del segle XVIII. La torre, construïda el 1640, durant la revolta catalana i la Guerra dels Segadors, va ser enderrocada el 1813, durant la Guerra del Francès.

De la torre s´ha conservat un tram de mur de pedra en forma d´arc de circumferència, un tram de 10 metres i una alçada de 55 centimetres. Segons Cultura, «possiblement hauria format conjunt» amb les altres dues torres que es conserven i hauria tingut «un diàmetre similar d´uns dotze metres a la base i deu metres al coronament».

D´altra banda, a l´extrem sud-oest de la plaça es van localitzar les restes de l´edifici de Salvament de Nàufrags que va ser construït al segle XIX i enderrocat l´any 1934. «Les restes conservades permeten definir-lo com un edifici format per tres crugies, la central, lleugerament més ampla que les laterals», diu l´informe. S´ha conservat «un paviment en rampa de varada fet de pedra irregular i un enllosat de pedra treballada a la part superior; i les dues crugies conserven restes de paviment format per toves ceràmiques i pedra».

La Comissió de Patrimoni va analitzar la proposta que va fer l´Ajuntament sobre el tractament de les restes i en la darrera sessió es va aprovar. Consisteix, segons ha informat Patrimoni, a consolidar i deixar a la vista la zona nord de la torre «que s´emmarcarà amb un paviment de formigó acolorit ocre, confiant en un perímetre format per un passamà d´acer inoxidable de deu mil·límetres de gruix, enrasat amb el paviment de la plaça». Al tram del paviment més alt es taparan les restes deixant un acabat amb una làmina d´acer inoxidable mat enrasada al paviment. S´hi preveu aquí gravar un text per informar sobre el valor històric de les restes.

El Centre d´Estudis Escalencs i la plataforma l´Escala Cívica havien sol·licitat la preservació de les restes. La primera entitat constatava, respecte a la torre, que es tracta del vestigi més antic conservat al casc antic del nucli urbà del Port de l´Escala».

La torre, en aquest cas, es trobava molt a tocar de l´antic port al voltant del qual va néixer el municipi. Amb la resta de torres podien fer senyals quan s´albiraven perills a la costa.