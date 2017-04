Un motorista resulta ferit greu després de sortir-se de la via a Darnius

Un motorista de 32 anys ha quedat ferit de gravetat després de sortir de la via per on circulava, en el punt quilomètric 8 de la GI-503, al municipi de Darnius (Alt Empordà).

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el motorista ha hagut de ser traslladat en helicòpter pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a l'Hospital Trueta de Girona.

L'accident s'ha produït sobre la una del migdia i fins al lloc dels fets s'han traslladat els Mossos d'Esquadra i una ambulància del SEM al costat de l'helicòpter que ha portat al ferit a l'hospital.

La via, que ha estat tallada durant una hora en els dos sentits de la marxa, torna a estar oberta a la circulació.