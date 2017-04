Neix el primer circuit de curses de trail infantil solidari a l´Alt Empordà

Promocionar la solidaritat a través de l'esport. Aquest és un dels objectius principals del primer circuit de curses de trail infantil de l'Alt Empordà, que es va presentar ahir a Figueres i que vol facilitar la pràctica de l'esport i el lleure en família. El projecte porta per nom «Oncokids», i neix a partir de la unió de la Fundació Oncolliga Girona, el Consell Esportiu de l'Alt Empordà, Curses.cat, Gas Mountain KIDS i una sèrie de curses de muntanya del municipi.



Aquesta iniciativa consta d'un total de 12 curses on la mainada es podrà inscriure amb els seus familiars o bé amb monitors si tenen més de 7 anys, mentre els pares fan la distància llarga de la cursa. En funció de l'edat dels participants s'establirà una equivalència de quilòmetres. Els circuits s'establiran dins del mateix traçat dels adults amb unes distàncies d'entre 4 i 10 quilòmetres, el cost per als nens serà de 5 euros, dels quals una part serà per cobrir les despeses de l'organització i una altra en benefici de l'Oncolliga.



Per a Álvaro Elía, de Gas Mountain KIDS, «el que volem és transmetre els valors de l'esport i que els nens puguin viure la solidaritat de primera mà». També destaca la possibilitat de conciliar «la vida esportiva amb la família».