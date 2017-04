Roses estudia rescindir el contracte a l´empresa adjudicatària de les obres de la SUF pels retards

L'Ajuntament de Roses estudia sancionar i rescindir el contracte a l'empresa adjudicatària de les obres de la SUF pels retards en els treballs que han de convertir l'espai on hi havia l'històric edifici en un equipament cultural. L'alcaldessa, Montse Mindan, assegura que estan preocupats per la situació i que els serveis jurídics estan revisant a fons el cas per decidir les mesures que es poden emprendre. Els treballs es van iniciar l'octubre de 2015 i tenien un termini d'execució d'un any. Els primers entrebancs van sorgir amb la retirada d'uralita de la teulada de l'antic edifici i van continuar per problemes al subsòl, que van obligar a modificar el projecte. L'equip de govern va arribar a un acord amb l'empresa, Cobra Instalaciones y Servicios, S.A, establint el 31 de juliol com a data límit per a la finalització de les obres. Mindan diu que no han complert amb la primera certificació dels treballs i que, per tant, emprendran les mesures necessàries.