Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2017: Divendres 28 d'abril

09.15 h Parc Bosc

Festa de l'Arbre, amb la participació dels alumnes dels centres d'ensenyament de Figueres

De 10.30 a 18.00 h Residència Els Arcs

Jornada de portes obertes

Organitza: Residència Els Arcs

14.45 h Pavelló municipal

Futbol sala Mare de Déu del Mont-Gimnàs Savas

Organitza: Gimnàs Savas

18.00 h Plaça de Catalunya

Hello Fires 2017 by Dance Me Figueres

Espectacle de dansa urbana

Organitza: Dance Me Figueres

18.00 h Locals de la parròquia de Sant Pere

Inauguració de la 57a Mostra Filatèlica

Organitza: Associació Filatèlica i Numismàtica del Casino Menestral Figuerenc

19.00 h Casa Nouvilas (c. Nou, 78)

Inauguració de la Mostra d´Art Floral i del Concurs de decoració de pastissos i galetes (dues categories: fins a 12 anys i adults)

Organitzen: Gremi de Floristes de Figueres i Comarca, Ajuntament de Figueres i The Sweet Lab

#capitalsardana2017

19.00 h Club de Billar Alt Empordà - Societat Coral Erato

Final IV Open de Billar a 3 bandes Fires de la Santa Creu

Organitza: Club de Billar Alt Empordà

19.00 h Envelat plaça de Catalunya

Espectacle Play-Back Ona en Blanc

Organitza: Octopussy

20.00 h Carrer Nou (davant la Casa Nouvilas)

Sardanes amb la Cobla Costa Brava

#capitalsardana2017

21.00 h Teatre Municipal el Jardí

Albert Guinovart i la Giorquestra

Concert de música clàssica

Celebració del cinquè aniversari de l´Orquestra Simfònica de les Comarques Gironines

Venda d´entrades: Teatre Municipal el Jardí / www.figueresaescena.com

Organitzen: Joventuts Musicals de Figueres i Ajuntament de Figueres

21.00 h Envelat plaça de Catalunya

Ràdio Octopussy Figueres

Els grans èxits de la ràdio, sintonies de programes mítics i molt més

Organitza: Octopussy

23.00 h Envelat plaça de Catalunya

Octopussy Party The Best

Txupinassos de nit i Gran Festa Octopussy amb els temes dels vuitanta i noranta, amb els millors DJ de l´època: Octo, Enric Gómez, Quim Juanola, David Catà, JL Martos i Renny DJ

Organitza: Octopussy

23.30 h Placeta baixa de la Rambla

Vestir la Monturiola

Organitza: Colla Castellera de Figueres



EMBARRACA'T



A partir de les 23.00 h, concerts

Hora de Joglar

Des de la Garrotxa, arriben els explosius directes d'aquesta formació amb un combinat de swing, aires llatins, folk i música balcànica

Roba Estesa

El sextet de folk feminista del Camp de Tarragona presenta el seu primer disc, Descalces (2016). Guanyadores del concurs Sons de la Mediterrània 2015, llueixen l'etiqueta de "folk calentó" que convida al ball