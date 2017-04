Roses manté la decisió d´eliminar les escoles de vela i el «segway» de Santa Margarida

Roses mantindrà el concurs d'usos de les platges sense la possibilitat que les dues escoles de vela i esports nàutics que hi havia a Sant Margarida s'hi puguin instal·lar aquesta temporada però inclou un canal públic per a la pràctica de l'esport. L'Ajuntament ha desestimat les al·legacions i mantindrà el Pla d'Usos (2017-2021) pendent del vistiplau de la Generalitat. Els grups de l'oposició i les associacions de Santa Margarida que s'hi oposaven no tenen cap més opció per evitar-ho. ERC lamenta que es retiri l'activitat a les platges de la zona turística i hotelera més important.



L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, diu que van rebre diverses al·legacions al concurs però que no s'han acceptat perquè els serveis jurídics les han desestimat totes.



Mindan ha concretat que l'únic que atendran és la recomanació feta per part de la Federació Catalana de Vela i que habilitaran un canal públic que permetrà la pràctica d'aquest tipus d'esports aquàtics.



La proposta del Pla d'Usos suposa l'eliminació de les dues escoles de vela i esports nàutics que hi havia a Santa Margarita i també afecta a dos negocis més dedicats a bicicletes i «seagways» al passeig.



L'oposició (ERC, UMdC, PP i Cs) va oposar-se a la desaparició dels les escoles de vela i va mostrar el seu desacord amb la manera amb com s'havia aprovat per junta de govern sense permetre un debat tenint en compte la importància i que el govern està en minoria. Va demanar un ple extraordinari per aprovar una reprovació sobre com s'havia gestionat. També hi va haver protestes de l'associació de comerciants de Santa Margarida considerant que s'afecta el turisme.



Mindan va assegurar durant el ple extraordinari que el document encara no estava tancat i que s'estudiarien les al·legacions. Finalment, però l'únic canvi que hi haurà serà que enguany el mateix Ajuntament habilitarà a Santa Margarida el canal.



El regidor d'ERC, Joan Plana, ha posat de manifest que s'ha pres la decisió, tot i la posició contrària de «la majoria dels regidors del ple, gran part del sector hoteler (molts d'ells tenien convenis amb aquetes escoles per a poder oferir un servei extra i molt genuí als seus clients), els comerciants de la zona i molts dels esportistes nàutics». Per Plana, es perd un recurs que és un dels «grans actius de la zona i que lliga de forma gairebé innata amb la badia».



A més, el grup d'ERC considera que en l'àmbit polític «Pàramo manté les formes dels seus governs anteriors, buscant sempre imposar abans que consensuar i dialogar» amb l'agravant que ara estan en minoria.



L'oposició estava previst que ahir al vespre mostrés el seu malestar per la decisió al ple municipal.