Sis anys de presó per a un home que portava un arsenal d´armes al cotxe

L'Audiència de Girona ha condemnat a sis anys de presó un home que portava una granada de mà, dues pistoles semiautomàtiques, dues escopetes de repetició, 32 cartutxos i tres armilles antibales a l'interior del cotxe amb el qual viatjava. L'acusat, Akram Labbaoui (nascut a França i amb identitat francesa), va ser detingut en un control policial a l'AP-7 –a la Jonquera– el 13 de febrer de l'any passat, quan transportava aquest arsenal d'explosius i armes mentre conduïa un automòbil robat amb matrícules falsejades.



La investigació policial considerava que l'arrestat i un altre sospitós (que va aconseguir fugir del control) podien estar relacionats en un assalt a un casino d'Ais de Provença. En paral·lel, els estudis pericials van concloure que la granada, les armes i la munició estaven en disposició de ser utilitzades, amb un funcionament correcte.



La fiscalia demanava 11 anys de presó per al processat, tot i que al final l'acusació pública i la defensa –exercida per l'advocat Joaquim Bech de Careda– van arribar a un acord ahir, en el judici, per rebaixar la pena. D'aquesta manera, amb el pacte, el tribunal va imposar cinc anys de presó a Labbaoui per un delicte de dipòsit d'armes de guerra, sis mesos de presó i una multa de 1.800 euros per tenir les matrícules del cotxe falsejades, així com sis mesos de presó pel vehicle robat. En total, sis anys de reclusió.



Tot i això, es preveu que l'acusat –que des del febrer de l'any passat es troba en presó provisional– només estarà tres anys en reclusió perquè, per complir la resta de la pena, s'ha acordat la seva expulsió a França. De la mateixa manera, s'ha prohibit al processat que pugui accedir a l'Estat espanyol en un període de 10 anys i que pugui tenir o portar armes en cinc anys.