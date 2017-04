Tornen les rates a la comissaria de l'Escala.

El sindicat dels Mossos USPAC denuncia la situació per tercer cop i recorda que aquesta problemàtica no s'ha solucionat.

Segons la seva opinió, la Direcció General de Policia "se'n riu dels Mossos" ja que les solucions fins ara fetes són un "nyap".

En aquesta ocasió han localitzat rates aquest mes en diversos punts de la comissaria i asseguren que n'hi ha als falsos sostres. Destaquen que els policies que treballen en aquestes instal·lacions compartides dels Mossos i la Policia Local "sorolls en falsos sostres i conductes de ventilació que abans no es percebien"

Les rates han aparegut en llocs comuns diuen com ara el "el menjador, on es guarden queviures, plats, gots,...s´utilitzen superfícies i utensilis per manipular el menjar" per tot això, remarquen que es crea un problema "d´insalubritat i un greu risc als agents, ja que les rates estan relacionades amb la propagació de nombroses malalties".

Un altre aspecte que destaquen és que les rates també poden aparèixer a la zona d'atenció ciutadana i que això no s'ho "mereix ni el ciutadà ni els agents que dia a dia treballen per a donar un bon servei als usuaris de la comissaria"

Denúncia a Treball

Avui mateix denunciaran els fets al Departament de Treball, per què actuï en conseqüència.

Des d'USPAC demanen "mesures urgents i definitives" per a evitar que les rates accedeixen a l'interior de les dependències. Per exemple proposen, tapar amb material d'obra tots els possibles forats d´accés, localitzar accessos a falsos sostres i conductes de l´aire ; que es netegi i desinfecti les zones, entre altres.

Finalment demanen que la Direcció General de la Policia informi de les mesures preventives contra les rates que es porten a terme a les comissaries que gestiona i que informin si s'estava complint aquest protocol a la comissaria de l'Escala.