Demanen un any de presó a un veí de Llançà per arribar tard al col·legi electoral

Un retard de pocs minuts pot suposar un any de presó per a un veí de Llançà que va arribar tard al col·legi electoral dels comicis al Parlament del 27-S. L'home, que va ser escollit com a vocal titular de la mesa, s'ha assegut aquest dimecres al banc dels acusats de l'Audiència de Girona. Ha explicat que el 27 de setembre del 2015 va arribar 15 minuts tard –a un quart de nou del matí– al col·legi electoral, ja que va tenir un problema amb el cotxe, que no arrancava. Una vegada allà, el processat (sense antecedents penals) ha assegurat que va exposar la seva situació als treballadors públics que hi havia al col·legi. Llavors, segons ell, els empleats van manifestar que podia marxar sense cap problema perquè la seva mesa ja s'havia constituït.

«Me'n vaig anar tranquil», ha afirmat en el judici el veí de Llançà, que ha afegit que «per inculte» no sabia que per aquesta actuació s'enfrontava a una pena de presó. La presidenta de la mesa, que també ha declarat aquest dimecres, ha admès que l'home es va presentar al col·legi malgrat que va arribar tard. Per això ha apuntat que, davant la seva absència, es va optar per substituir-lo per la vocal suplent, ja que «s'acostava l'hora d'obrir les portes del col·legi i no hi havia el vocal titular». La presidenta de la mesa ha reconegut que va veure l'acusat mentre preparaven el material electoral, tot i que no hi va parlar perquè el processat va tractar amb els treballadors públics.

Així mateix, ha declarat la vocal suplent, que ha admès que també va veure l'acusat una vegada s'havia constituït la mesa sense ell. En aquest sentit, l'altre vocal titular ha concretat que, abans de fer la constitució amb la vocal suplent, es va esperar el processat una estona. Una altra testimoni que ha intervingut en el judici ha estat la parella del veí de Llançà, que ha reiterat que el cotxe no arrancava a les vuit del matí (en el moment d'anar al col·legi electoral). Ha afegit que, al cap d'una estona, va passar amb cotxe –per davant del domicili– un amic, que va apropar l'acusat fins al col·legi electoral. La parella del processat ha concretat que el domicili és a la zona del port de Llançà, mentre que el col·legi es trobava al centre de la població.

L'amic que va portar amb cotxe l'acusat també ha declarat aquest dimecres, dient que va trigar poc més de dos minuts a fer el recorregut entre el domicili i el col·legi electoral. Ha assegurat que el processat va arribar al col·legi quan passaven menys de cinc minuts d'un quart de nou del matí.



La fiscalia manté la petició

Després del relat de l'acusat i els testimonis, la fiscalia ha mantingut la petició d'un any de presó i la inhabilitació del dret de sufragi (mentre duri la condemna) per al veí de Llançà, per un delicte electoral. La fiscal ha apuntat que, amb la declaració del processat, ha quedat provat que l'home va arribar tard al col·legi malgrat que en la citació que havia rebut uns dies abans es fixava que hi havia de ser a les vuit del matí. També ha remarcat que la constitució de la mesa –sense ell– es va fer a dos quarts de nou del matí. Per això, ha considerat que l'acusat «va arribar molt més tard» al col·legi i ha subratllat que allà hauria pogut al·legar el motiu del retard.

En canvi, l'advocat que defensa el processat ha demanat la seva absolució perquè ha valorat que l'home va estar retingut entre un quart i dos quarts de nou del matí a un espai diferent d'on es constituïa la mesa. «Faltaven 45 minuts i hi havia temps suficient. Es va prendre una decisió precipitada i desproporcionada», ha afirmat el lletrat, que ha destacat que «ningú va informar l'acusat de les conseqüències» de no ocupar el lloc de vocal. El judici, que s'ha celebrat a la secció quarta de l'Audiència, ha quedat vist per a sentència.