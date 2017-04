Figueres afronta la segona fase d'obres a la plaça del Sol

El Ministeri de Foment ha començat la segona fase de les obres de la rotonda de la plaça del Sol de Figueres. Els treballs impliquen canvis en els restriccions de circulació. S'obrirà demà al trànsit el carrer Empordà, l'accés des de la carretera d'Olot, però afectarà trams de l'avinguda Salvador Dalí.

Segons ha informat l'Ajuntament de Figueres, a conseqüència de la pluja avui no s'ha obert com estava previst al trànsit el carrer Empordà i es farà demà. S'han senyalitzat els canvis. Una de les afectacions es troba en els carrils i la vorera de l'avinguda Salvador Dalí en sentit França. L'accés a l'avinguda des del carrer Lasauca queda tallat, i des de la mateixa avinguda ara no es pot accedir als carrers Rodes i Tortellà. La circulació per tot el llarg de l'antiga N-IIa està garantida, amb un carril per sentit.

Els vehicles que venen de França en direcció a Girona ara han de circular per l'interior del futur giratori mentre que els vehicles provinents de Girona en direcció a França ho han de fer pel vial habilitat a l'avinguda.

Està previst que aquesta segona fase de les obres de la rotonda de la plaça del Sol finalitzi per Sant Joan.