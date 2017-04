L´Escala avança en la reforma al front que redueix l´afectació al Port d´en Perris

Les màquines treballen des de fa dies a la platja del Port d'en Perris dins la reforma del front marítim de l'Escala, en la segona fase. L'afectació a aquest espai serà inferior a la prevista inicialment després de fer-se uns canvis indicats per Costes. La platja tindrà menys afectació per mantenir-la més naturalitzada. A la resta del tram hi haurà canvis també a la Punta, després de localitzar-se les restes d'una antiga torre de defensa (XVII) que es conservarà i l'antiga estació de Salvament de Nàufrags que s'ha preservat i cobert amb una làmina de geotèxtil i sorra. L'Ajuntament preveu tenir les obres enllestides abans de l'estiu.

La proposta adoptada per l'Ajuntament preveu «la mínima ocupació possible a la platja», segons consta a l'informe del Departament de Territori per reduir l'afectació respecte a la prevista al projecte inicialment aprovada. També es redueix la rampa que hi havia fins ara de varada, de formigó, que està en molt mal estat. S'aportarà més sorra i còdols a la platja per a la seva naturalització.

El projecte inicial va ser revisat per Costes, que va demanar algunes modificacions com l'eliminació de les grades previstes. Aquí l'actual espai esglaonat, segons l'Ajuntament, serà més curt.

Les diferents rampes se simplifiquen. Segons l'informe, per exemple, es preveu eliminar el segon tram de la nova rampa d'accés previst al projecte per una única rampa amb accés al mirador adossada al mur existent a l'esquerra de la platja. A la rampa de la dreta se li reduirà l'amplada enderrocant les tres rampes de varada actuals, fetes de còdols i ciment, i creant una única rampa de tres metres d'amplada adossada al mur existent a la dreta de la platja, segons l'informe. I finalment, retirar les restes de formigonats i esglaons existents per augmentar la naturalització de l'espai.

Les obres avancen des de la Punta fins al Port d'en Perris. A la Punta, van aparèixer les restes arqueològiques de l'antiga estació de Salvament de Nàufrags i d'una torre de guaita. Les de l'estació, seguint les indicacions de Cultura, s'han preservat però no estaran a la vista. S'han cobert perquè restin conservades al subsol. El que sí estarà a la vista és part de la torre de guaita i una placa informarà del seu valor.

Els treballs de la segona fase formen part del projecte de reforma del front litoral al centre històric, des de la platja al Port d'en Perris.