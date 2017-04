Blinden els comptadors del bloc de Figueres amb ocupacions il·legals

L'edifici de pisos de protecció oficial de la plaça Joan Tutau de Figueres ja té la porta d'accés als comptadors de llum i aigua blindada. Tècnics de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya –propietària de l'immoble-, de l'Ajuntament i de la companyia elèctrica Endesa s'han personat aquest dijous al matí acompanyats d'efectius de la Guàrdia Urbana per actuar en aquest edifici i garantir-ne la "seguretat".

En total, han detectat 10 pisos amb els serveis punxats i els han desconnectat. El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (del qual depèn l'Agència) havia rebut nombroses queixes i s'havien detectat consums molt elevats d'electricitat. El cas estava en mans del jutjats però, segons han explicat, algunes de les denúncies han acabat arxivades. Paral·lelament, estan estudiant cas per cas per avaluar si són "vulnerables".



Acció contundent



Després de mesos de denúncies i malestar entre els inquilins "legals" i els ocupes, aquest dijous s'ha fet la primer actuació contundent al polèmic bloc. A primera hora del matí, efectius de la Guàrdia Urbana han acompanyat tècnics de la companyia elèctrica, d'Habitatge i de l'Ajuntament de Figueres s'han personat a l'edifici.

Fa temps que reben denúncies sobre la situació a l'edifici i també han detectat consums excessius de llum. En total, han detectat 10 pisos amb els serveis punxats i han procedit a la seva desconnexió. Per evitar només entrades i garantir la "seguretat" de l'immoble, s'ha "reforçat" la porta l'accés a la sala de comptadors.

Des del Departament asseguren que estan treballant en el cas i que, malgrat que algunes de les denúncies presentades als jutjats han acabat arxivades, n'hi ha d'altres que continuen el seu curs. Paral·lelament, estan estudiant cas per cas per determinar si hi ha casos de vulnerabilitat i decidir si se'ls reallotja en d'altres pisos o no.



Convivència complicada



El bloc consta de 25 pisos, tots ells propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Els problemes amb les ocupacions il·legals són latents des de fa temps i els llogaters denuncien les dificultats de convivència que pateixen dia a dia.

Als problemes de frau elèctric i d'aigua, s'hi sumen constants destrosses i nous intents d'ocupacions. El darrer es va produir a finals del mes de març quan van esbotzar la porta d'un dels pisos amb una pota de cabra.