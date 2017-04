Figueres engega accions per reduir els coloms a la ciutat

L'Ajuntament de Figueres ha engegat diferents actuacions per controlar la sobre població de coloms a la ciutat en el marc del Programa Integral de Control de Plagues Urbanes. L'objectiu principal és reduir els punts de nidificació dins la ciutat bloquejant els llocs on les aus solen nidificar. S'està portant a terme en edificis municipals i s'ha demanat a una cinquantena de propietaris que prenguin també mesures.

De moment s'ha actuat al convent dels Caputxins on s'ha col·locat una reixa metàl·lica de grans dimensions per evitar l´entrada de coloms, i a l'edifici dels Sindicats al carrer Poeta Marquina. En aquest darrer edifici municipal s'han posat cables a la cornisa de l´edifici per evitar també l'entrada de les aus. Amb aquesta actuació s´eliminaran 70 possibles punts de nidificació, i en les setmanes vinents s´actuarà a l´antiga presó i al Museu de l´Empordà, ha informat l'Ajuntament.

D'altra banda, s'ha portat a terme un treball de camp per identificar edificis privats amb nius, sobretot cases abandonades amb finestres obertes que els coloms aprofiten per nidificar-hi. A partir d'aquest treball de camp s'ha requerit a la cinquantena de propietaris que prenguin diverses mesures com tancar portes i finestres, tapiar forats a les façanes, posar reixes o punxes als balcons per eliminar els punts de nidificació.



Campanya informativa

Un altre front d'actuació se centra en les persones que donen menjar als coloms. L'Ajuntament ha iniciat una campanya informativa per intentar dissuadir-los, ja que amb les seves accions generen punts de concentració de coloms i brutícia.

Segons el primer tinent d´Alcalde i regidor de Medi Ambient, Francesc Cruanyes, "en el cas dels coloms, el Programa Integral de Control de Plagues Urbanes de Figueres consisteix a tenir una estratègia continuada amb actuacions diverses i específiques que tindran resultats a mitjà termini amb l´objectiu d´estabilitzar la població en uns llindars acceptables per a la ciutat".



Cada colom 12 quilos d'excrements l'any

L'excés de coloms està comportant diverses problemàtiques. Segons l'Ajuntament, la proliferació de nius a les façanes, per exemple, malmet el seu estat de conservació. D´altra banda, els excrements (es calcula que cada colom en genera dotze quilos a l´any) provoca problemes higiènics i de manteniment a la via pública i al mobiliari urbà (bancs, fonts, papereres, enllumenat, etc). Els coloms poden transmetre determinades malalties als humans i una de les principals vies de transmissió és a través dels excrements. A més, l´estat sanitari dels coloms urbans demostra que són portadors de nombrosos paràsits i ectoparàsits com cucs intestinals, xinxes dels nius, llagastes, puces o mosques dels coloms.

La secció de Medi Ambient de l´Ajuntament de Figueres ha confiat el Programa Integral de Control de Plagues Urbanes al Servei de control de Mosquits que aviat també començarà el tractament ordinari de tots els embornals de la ciutat per a la prevenció del mosquit tigre.