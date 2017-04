Els dos ocupants d'una moto, ferits en un xoc amb un cotxe a l'N-II a la Jonquera

Els dos ocupants d'una moto han quedat ferits de diversa consideració aquest dissabte al migdia en un xoc amb un cotxe a l'N-II a la Jonquera (Alt Empordà), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 13.02 hores al quilòmetre 777 de l'N-II, en direcció al veïnat fronterer del Pertús. Per causes que s'investiguen, la motocicleta i el turisme han col·lidit i, com a conseqüència, de la topada els dos ocupants del vehicle de dues rodes han quedat ferits: el conductor ha quedat afectat menys greu i ha estat evacuat en ambulància del SEM a l'Hospital Josep Trueta de Girona, mentre que l'acompanyant –una dona- ha patit lesions de gravetat i ha estat traslladada en l'helicòpter del SEM al mateix Trueta. La via s'ha tallat en ambdós sentits de la circulació durant prop de dues hores. Cap a les 15 hores s'ha reobert el carril en sentit sud i a les 16 hores s'ha restablert totalment la circulació, amb cues de fins a 1,5 quilòmetres.