Els escolars planten flors al parc Bosc

El parc Bosc de Figueres va acollir ahir al matí la tradicional jornada dedicada al medi ambient i als més petits, la Festa de l'Arbre. Més d'una desena d'escoles de Figueres van participar-hi amb 660 alumnes. Es van plantar 300 plantes aromàtiques i flors.



Els infants es van aplegar al parc a primera hora del matí. Allà tenien preparat l'esmorzar i diferents tallers en relació a les plantes i també creatius que es relacionen amb el medi ambient.



L'objectiu és que puguin conèixer de primera mà com es planten les flors i conscienciar-los de la importància de preservar el medi. El regidor de Medi Ambient, Francesc Cruanyes, remarcava que «iniciatives com la Festa de l'Arbre esperonen la responsabilitat dels més menuts amb el medi».



Enguany, en la 31a edició de la festa, es van facilitar a les escoles unes tres-centes flors i plantes aromàtiques per plantar a diferents punts dels parc.



Els escolars van ser els encarregats de portar a terme la tasca sota la supervisió i instruccions de membres de Parc i Jardins de l'Ajuntament. Les plantes es van distribuir pel principal pulmó de la ciutat.



Els escolars es van poder endur una planta aromàtica a casa seva com a record de la jornada.





Referències a la sardana



Al final de la celebració, tots els petits es van agrupar en rotllana com si es tractés de diferents agrupacions de persones ballant sardanes. Amb aquest acte recordaven que Figueres és la Capital de la Sardana 2017. Cada un d'ells va enlairar el treball que havien realitzat als tallers, un dibuix que va donar color a les rotllanes.



El programa de les Fires i Festes de la Santa Creu inclou més actes de l'habitual dedicats a la sardana. El principal serà el pregó de demà a la tarda en el que es reviurà a través de la música el compositor Pep Ventura en el bicentenari del seu naixement.