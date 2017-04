Figueres reviu Pep Ventura i la seva música al pregó de Fires

La sardana i Pep Ventura (Alcalà la Real, 1817- Figueres, 1875) han estat les protagonistes del pregó de les Fires i Festes de la Santa Creu. Des d'una tarima a la plaça de l'Ajuntamen,t un locutor simulant un programa radiofònic ha exercit de pregoner. L'acompanyaven sis tenores que han interpretat diferents peces del compositor considerat autor de la sardana moderna. Les peces anaven introduint les explicacions sobre la sardana, el músic i les tenores.

El pregó dona el tret de sortida oficial a les Fires. Com cada any ho fa acompanyat de la sortida pels carrers del gegants, capgrossos i el bestiari de Figueres, entre els qual s'ha estrenat el gegant Pep Ventura, batejat aquest any per celebrar el bicentenari del seu naixement.

Els figuerencs celebraran amb actes al carrer fins al 7 de maig una de les celebracions més importants de la ciutat. L'alcaldessa, Marta Felip, ha destacat la implicació de més d'una vuitantena d'entitats de la ciutat i la comarca.