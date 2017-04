La Mostra d'Art Floral s'instal·la a la Casa Nouvilas amb segell sardanista

L'obertura de la Casa Nouvilas és sempre un fet destacat a Figueres, i si és per acollir la Mostra d'Art Floral, encara més. Per segon any consecutiu un dels edificis senyorials més antics de la ciutat obre les seves portes i sales a una de les activitats més tradicionals de les Fires i Festes de la Santa Creu. Organitzada pel gremi de floristes de Figueres i comarca, amb l'ajuda del consistori i diverses entitats implicades, la mostra presenta una sèrie de composicions florals repartides per tot l'edifici.



Enguany el segell sardanista és ben visible en tota l'exposició fent que instruments i cobles hagin servit de font d'inspiració a l'hora de compondre els diferents quadres. A més de les flors, un altre dels encants són les peces de roba antiga i els objectes que complementen les composicions.



Ahir es va dur a terme la inauguració oficial amb la presència de representants de la política municipal, comissaris, i sobretot els primers curiosos que van omplir la Casa Nouvilas ben bé fins a l'hora de tancament. Tot i així, per als que encara no hagin tingut l'oportunitat de fer-ho, encara podran visitar la mostra gratuïta fins al pròxim dimecres 3 de maig.



Com en cada edició, les organitzadores que ho fan possible són, com elles mateixes bromegen, «les tres floretes». Dolors Viñolas, Dolors Pujol i Margarita Cotcho, enguany complementades amb la incorporació de la florista Caterina Moner.





Un concurs ben dolç



La novetat d'aquest 2017 ha estat el concurs de pastissos i galetes organitzat per The Sweet Lab. La nova iniciativa substitueix l'anterior concurs de roses que va haver de treure's a causa de la poca participació de les darreres edicions. Els dolços presentats també tenien com a temàtica principal les sardanes i les flors.