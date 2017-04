Salvem l´Empordà celebra 15 anys amb actes a les Fires de Figueres

L'entitat Iaeden-Salvem l'Empordà celebra els seus 15 anys amb una jornada d'activitats a la Rambla de Figueres. Des de les deu del matí es pot participar de tallers infantils gratuïts pels als més petits, animació infantil jocs i actuacions. Cagalàstics cantacontes i Xaranga Bufatramuntana han estat dels primers a actuar.

L'entitat ha volgut també homenatjar Sebastià Delclòs conegut popularment com en "Pitruc" pels anys de militància i col·laboració i "com a cap de cuina en moltes arrossades". Avui amb en Jaume Subirós del Motel Empordà i l'Anna Espelt del celler Espelt com a mestres de cerimònia se n'està celebrant una més.

L'entitat Salvem l'Empordà compleix 15 anys de lluita per defensar el territori de projectes que podrien malmetre el paisatge i treballant en diferents iniciatives pel medi natural.