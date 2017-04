El pregó de Figueres reviu la música de Pep Ventura

El pregó de les Fires i Festes de la Santa Creu va servir ahir per fer reviure el compositor i músic Pep Ventura (Alcalá la Real, 1817-Figueres, 1875) en els 200 anys del seu naixement i alhora portar la sardana a l'acte que dona el tret oficial a les festes. Ho van fer de la mà d'un locutor de ràdio que va anar introduint diverses peces compostes pel músic que van tocar sis tenores. Amb aquest acte i la cercavila prèvia es va donar el tret oficial a les festes.



El pregó va ser «pel mateix preu», deia el locutor, «un concert i un programa de ràdio». Va ser el format escollit per fer protagonistes del pregó Pep Ventura i la sardana en l'any en què la ciutat és Capital de la Sardana.



El gegant de Pep Ventura batejat aquest any va presidir la tarima des d'on es va emetre i on se situaven els nombrosos polítics assistents amb l'alcaldessa, Marta Felip, al centre. En aquesta ocasió els va acompanyar l'alcalde d'Alcalá la Real, el poble on va néixer Ventura, ciutat agermanada, convidat per la ciutat per fer-lo partícip de la celebració del bicentenari de naixement del músic.



Els figuerencs que desconeixien la seva biografia ahir van tenir una pinzellada de la importància de l'insigne personatge. Se'l considera el creador de la sardana moderna, més llarga. Abans de mitjan segle XIX era «un ball més del repertori festiu i popular». Posteriorment, es va vincular a l'esperit liberal i republicà i «en pocs anys es va convertir de ball local a dansa nacional catalana». «Pep Ventura va ser intèrpret, compositor i això que ara en diuen emprenedor, però avui volem recordar sobretot per què va ser en Pep de la tenora», va indicar el locutor.



El pregó es va iniciar amb Sardana del vailet. Es van tocar també Una mirada, Cants del dia i Per tu ploro. Després de cada peça es va oferir informació sobre les sardanes, Pep Ventura i les tenores. Ventura va viatjar a Perpinyà i va ser allà on va descobrir la tenora, que va incorporar a la cobla tradicional amb una formació de músics que va fer créixer fins a onze. La darrera peça de compositor que es va interpretar al pregó va ser La Campanilla, una polca que va ballar l'esbart de la Societat Coral Erato, de la qual Ventura va ser soci d'honor. Però la sardana que va cloure l'acte va ser la coneguda Empordà, que van interpretar els Ministrers de la Santa Creu.



L'alcaldessa també va convidar els figuerencs a participar de les festes remarcant que s'hi impliquen més de vuitanta entitats locals i comarcals. «La Santa Creu no seria possible sense aquesta implicació», va dir.



El pregó va anar precedit com cada any de la cercavila. En Dalí, la Gala, els gegants de Figueres, el drac i en Pep Ventura, entre d'altres, un any més van fer córrer, riure i ballar en el primer dia de les festes, que acabaran el 7 de maig.