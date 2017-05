Uns 450 participants a la Cursa del Castell de Sant Ferran

Unes 450 persones han participat aquest matí a la Cursa del Castell de Sant Ferran que enguany ha estrenat la primera edició de l'Oncokids, una nova iniciativa solidària adreçada als petits. Amb sortida i arriba a l'estadi Albert Gurt els corredors de la Cursa del Castell han recorregut una distància de deu quilòmetres al voltant de la fortificació. Hi havia l'opció de corre 3,5 quilòmetres.

A més, aquest any la Fundació Oncolliga Girona i l´associació Gas Mountain Kids posaven en marxa un circuit de curses de muntanya a l´Alt Empordà dirigit als més petits per a l´activitat física i de lleure a la natura en família, promoure els valors positius de l´esport no competitiu i fomentar l´esperit solidari perquè tot el que es recapti amb les inscripcions es destinarà a ajudar els malalts de càncer de les comarques gironines. La primera cursa oficial de la nova Oncokids ha estat aquest matí al Castell.