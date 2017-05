Els Mossos d´Esquadra frustren un intercanvi de 15 quilos de droga a Figueres

Els Mossos d'Esquadra de Figueres han frustrat un intercanvi de 15 quilos de marihuana i haixix destinats al mercat negre del sud de França. El seguiment policial dels sospitosos, a qui una patrulla va veure entrant al barri de Sant Joan, va ser clau per interceptar la droga quan els traficants ja se l'enduien amb cotxe. En total els mossos han detingut fins a set persones, entre les quals hi ha un menor que viu al barri figuerenc. Cinc dels arrestats són francesos, tenen entre 19 i 27 anys i viuen a Aix de Provença, una localitat francesa a pocs quilòmetres de Marsella. El jutge ja n'ha enviat un d'ells a presó. Es tracta d'un noi de 24 anys que anava sol en un Renault on hi viatjava la droga: 11 quilos de cabdells de marihuana repartits en bosses d'escombraries i 4 quilos d'haixix.

El seguiment policial que ha permès interceptar l'intercanvi de droga va tenir lloc ara fa pocs dies. El dispositiu va activar-se de tarda, arran de l'alerta donada per una patrulla de paisà. Aquests policies feien vigilància per Figueres quan van detectar un moviment sospitós que els va fer recelar.

Dos cotxes amb plaques de matrícula francesa, un Renault i un Volkswagen, van aturar-se al carrer Pere III. El Renault va aparcar al costat de la vorera i de l'interior en van sortir dos joves, en actitud vigilant, que van pujar al Volkswagen.

Quan el cotxe va arrencar, la patrulla va seguir-lo fins que va veure que entrava al barri de Sant Joan. Per això, i davant la sospita que podria tractar-se d'una venda de droga, els agents van donar l'alerta i es va activar el dispositiu policial per atrapar-los.

Els mossos van vigilar el Renault que els joves havien deixat aparcat i, cap a les set de la tarda, van veure com dos d'ells l'anaven a recollir. Van arribar al carrer Pere III en un altre cotxe, acompanyats per gent del barri, van pujar al Renault i van tornar a enfilar cap a Sant Joan.

Els agents van vigilar totes les entrades i sortides del barri i, al cap de poca estona, van poder frustrar el negoci dels traficants. Els Mossos d'Esquadra van veure com els tres cotxes –els dos francesos i l'altre- marxaven de Sant Joan i començaven a circular, l'un rere l'altre, per diversos carrers de Figueres.

Detall de l'haixix comissat en l'operació de Figueres | Foto: ACN

Sis joves i un menor

Aprofitant que un semàfor s'havia posat en vermell, els policies van barrar-los el pas i van identificar tots els qui anaven a dins dels tres vehicles. En total, sis joves i un menor d'edat. Cinc d'ells, amb edats compreses entre els 19 i els 27 anys, eren veïns d'Aix de Provença (una localitat propera a Marsella). El menor i un altre jove, de 32 anys, viuen al barri de Sant Joan.

Ells dos anaven al tercer cotxe; quatre dels joves francesos viatjaven al Volkswagen i el darrer, un noi de 24 anys, anava sol al Renault. Però si bé ningú l'acompanyava, sí que duia el maleter ben carregat. A l'interior, els Mossos d'Esquadra van trobar-hi 11 quilos de marihuana (repartits en bosses d'escombraries) i 4 quilos d'haixix. Tots, destinats a col·locar-se al mercat negre del sud de França.

Els mossos van detenir els sis joves i el menor per un delicte contra la salut pública. Al seu damunt, també els hi van trobar 2.300 euros en bitllets fraccionats.

Després de passar a disposició judicial, sis d'ells han quedat en llibertat amb càrrecs. El jove que conduïa el Renault, però, que era el que transportava la droga, ha ingressat a presó.