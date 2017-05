La Cursa del Castell de Sant Ferran i l´estrena d´Oncokids a les Fires de Figueres

Prop d'unes 450 persones van participar ahir al matí a la Cursa del Castell de Sant Ferran, emmarcada dins de les activitats amb motiu de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres. Amb sortida i arribada a l'estadi Albert Gurt, els corredors van recórrer una distància de deu quilòmetres al voltant de la fortificació en una de les curses altempordaneses més emblemàtiques i populars. També hi havia l'opció de córrer 3,5 quilòmetres, una alternativa molt ben rebuda en aquesta edició del 2017, segons la presidenta del Club d'Atletisme Figueres, Margarida Clopés.

«Hem notat un increment important en les inscripcions a la cursa de 3,5 quilòmetres. En ser una distància assequible, fa que molta gent s'animi a fer-la», va explicar Clopés. També va remarcar que l'activitat està agafant un caire familiar, ja que «és veritat que córrer és una cosa que està de moda, però cada vegada més es veu com una activitat per fer amb els de casa».

Pel que fa a les xifres de participació, la presidenta del Club d'Atletisme Figueres va dir que s'havien «recuperat una mica els números dels inicis, que precisament rondaven uns 400 inscrits». D'aquesta xifra, gairebé un centenar es van apuntar el mateix dia de la cursa, ja que més d'un espera a veure el temps que farà per acabar-se de decidir. «Aquest any hem tingut sort i ha fet un temps fantàstic, però per exemple en l'edició passada feia molt de vent i això va fer que les inscripcions baixessin de manera important».

Pel que fa als resultats d'ahir, el guanyador de la cursa de 10 quilòmetres va ser el corredor Enric Roura, que va enregistrar un temps de 34 minuts i 6 segons. En segon lloc es va col·locar José Luis Cruz i en tercer, Pau Congost. Pel que fa als 3,5 quilòmetres, el més ràpid va ser Miquel Ribot amb un temps de 9 minuts i 3 segons. Per darrere seu, José Luis Crespo en segona posició i Queralt San Domínguez, en tercera.



La part més solidària

A més, aquest any la Fundació Oncolliga Girona i l'associació Gas Mountain Kids posaven en marxa un circuit de curses de muntanya a l'Alt Empordà dirigit als més petits per a l'activitat física i de lleure a la natura en família, promoure els valors positius de l'esport no competitiu i fomentar l'esperit solidari perquè tot el que es recapti amb les inscripcions es destini a ajudar els malalts de càncer de les comarques gironines. Precisament la cursa d'ahir va ser la primera presentació oficial d'aquesta iniciativa, que es durà a terme en una desena de curses més durant els pròxims mesos.

Des de l'organització van valorar positivament la bona participació en aquestes curses pensades expressament per a la mainada.