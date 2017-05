El CEIP Montserrat Vayreda de Roses pren forma per obrir el curs vinent

L'edifici de l'escola Montserrat Vayreda comença a prendre forma i s'espera que pugui entrar en funcionament el curs vinent després d'anys de reclamacions. La Generalitat ha començat a coordinar amb l'Ajuntament i el centre escolar quan ha de començar a realitzar-se el trasllat del material de l'escola al nou edifici.

Els fonaments i l'estructura principal estan acabats, així com les parets de tancament exteriors i els paviments interiors. La coberta està gairebé acabada, mentre que avancen les obres de distribució interior d´aules i resta de dependències i les instal·lacions interiors de calefacció, electricitat, telefonia, aigua, gas, telecomunicacions i audiovisuals.

Pel que fa a la urbanització exterior, els treballs estan molt avançats. Segons l'Ajuntament, en les setmanes vinents es completaran els treballs per al condicionament de la pista, grades i patis exteriors, així com la col·locació de reixat metàl·lic sobre els tancaments perimetrals ja realitzats.

La nova escola que ha de substituir els barracons constarà de 3300 metres quadrats construïts en dos nivells. A la planta baixa s'hi preveu un espai destinat a aules, lavabos, magatzems, despatxos i sales destinades a administració i professorat i AMPA, així com els espais de menjador i cuina. El nivell inferior estarà destinat a gimnàs i vestidors. El conjunt comptarà també amb porxos per a educació infantil i primària, patis i espai de jocs, un espai d'horta i pistes esportives, amb una superfície total de 7.296 m2.

La setmana passada representants de la Generalitat, de l'Ajuntament i de l'escola van portar a terme una visita a les obres per tal d'establir la coordinació necessària per a la finalització dels treballs. El mes vinent està prevista una reunió per assegurar-se que l'obra acaba correctament i establir quan ha de començar el trasllat del material de l'escola al nou equipament.

El centre és un dels pocs que la Generalitat està construïnt. Els escolars portaven més de deu anys en barracons. A la comarca hi ha pendents altres centres pendents des de fa anys com el del CEIP Carme Guash de Figueres.