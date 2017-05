Més de cinc-centes parades al carrer

Més de cinc-cents parades van omplir ahir el carrers del centre de Figueres a les Fires al Carrer, un dels actes tradicionals de l'1 de maig dins les Fires i Festes de la Santa Creu. El Casino Menestral va organizar una desena de fires temàtiques que es van distribuir pels carrers del rovell de l'ou. Un any més van atraure milers de visitants.

Des de la Pujada del Castell passant per la Rambla i fins la plaça Catalunya, els carrers d'aquest espai del centre es van convertir en un gran mercat a l'aire lliure. Les Fires al Carrer han anat creixent any rere any, ampliant l'espai que ocupen per poder donar cabuda a noves fires temàtiques. Un dels artesans que ve a Figueres des de fa 35 anys recordava que, als inicis, amb la plaça de l'Ajuntament i poca cosa més en tenien prou.

La Fira del Dibuix és la més antiga, amb 57 anys d'història. Es va situar a la plaça Catalunya, un espai que els permet aixopluc en cas de mal temps. Ahir s'hi van aplegar 130 artistes. S'hi podien trobar obres d'art d'un ampli ventall de tècniques i estils. Els compradors tenien la possibilitat d'aquirir obres de diferents formats i preus. En una part de l'espai de la plaça va ubicar-s'hi una de les fires més noves, la de Foto Art, que va estrenar la tercera edició. Els fotògrafs exposen i posen a la venda imatges de diferents temàtiques.

La fira més recent és la Fira de la Intolerància, estrenada l'any passat per tenir en compte un públic cada vegada més important. Es va situar al centre de la Rambla. La del Col·leccionisme i la del Brocanter en la 42a edició; la 4a Eco Fira Empordà; la 35a Fira d'Artesania, i la de l'Alimentació amb 32 anys són també algunes de les fires antigues que van ser de nou presents als carrers més cèntrics. En algunes es podien veure les exhibicions dels artesans. Era el cas de la Fira Monogràfica del Vidre amb artesans treballant.



El centre col·lapsat

â€?El bon temps va afavorir que des de la seva obertura es comencessin ja a visualitzar els primers compradors. Al llarg del matí va anar incrementant-se el nombre de visitants, fins al punt que riuades de gent van omplir el centre de Figueres. Durant la tarda, amb un temps menys assolellat, l'afluència també va ser notable. A banda de les parades, es van organitzar algunes activitats com el XXVII Campionat d'escacs de partides llampec o el tercer Concurs Fotogràfic Fires 1 de maig.