Figueres acull la 37a edició de la Fira del Llibre Vell i d'Ocasió

Durant tot el dia d'avui els amants de la literatura tenen una cita obligatòria a Figueres. La plaça Catalunya per 37è any consecutiu ha obert les portes a la Fira del Llibre Vell i d'Ocasió, una de les propostes més consolidades de les Fires i Festes de la Santa Creu. Coincidint amb el 3 de maig, dia festiu a la ciutat altempordanesa, un gran nombre de persones s'han acostat per veure què hi podien trobar.

Els més matiners ja anaven carregats amb bosses, contents de les compres que havien fet. Els preus dels diferents exemplars podien oscil·lar entre 1 euro fins als 200 en el cas dels volums exclusius pels col·leccionistes. Els firaires també es mostraven satisfets i auguraven una bona jornada, ajudada en gran part per l'estabilitat del temps.

L'encarregat de llegir el pregó d'enguany ha estat l'historiador figuerenc Enric Pujol, que va fer un repàs per la història de la fira, creada el 1980 per l'antic responsable de cultura del Casino Menestral, Pere Bruguera. "Aquesta fira té dues característiques principals, els preus mòdics dels llibres i la possibilitat de trobar-hi títols descatalogats" afirmava Pujol. També va aprofitar per recordar a tots els assistents que "els llibres són per llegir, i no per fer bonic a la lleixa".