Música, «selfies» i samarretes de colors

Un exèrcit d'adolescents armats amb samarretes blanques i ulleres de sol de colors llampants. Aquest era el públic que es va presentar ahir a la tarda a les portes de l'escenari del recinte firal de Figueres, ansiosos de bossetes de pols de diferents colors per poder acolorir les seves vestimentes i una bona dosi dels hits més actuals. L'acte tenia un nom ben conegut per a tots ells: Holi Festival.

Encara que ara se celebri en gairebé totes les ciutats europees com un esdeveniment de caràcter popular, pocs recorden que el seu origen es remunta al segle XIX, on va sorgir a l'Índia com una de les festes religioses més importants celebrada amb motiu de l'arribada de la primavera. L'espectacle d'ahir de religiós en tenia ben poc, però va cobrir per complet les expectatives de la massa juvenil que hi va assistir.

Els coordinadors de l'esdeveniment eren la plataforma Adolescents.cat, els quals van aconseguir amb èxit mantenir el clímax festiu durant dues hores i mitja. Amb Roger Carandell i Ernest Codina sobre l'escenari van anar sonant les cançons més populars del moment, una barreja de reggaeton, pop, funky i electrònica que va deixar satisfet el jove públic. Les fotografies instantànies, conegudes com a selfies, no van deixar ni un moment d'immortalitzar la jornada en els mòbils de la gran majoria d'assistents, posant èmfasi en què, pel jovent, tan important és assistir a un esdeveniment com deixar-ne constància.



Aquesta va ser la primera de les propostes de l'Embarraca't d'ahir, una jornada pensada per a un públic més jove de l'habitual i amb una programació més familiar.



Concert suspès

Després del festival de colors, la programació havia de continuar amb el concert del grup manresà Gossos, que havia d'oferir un recital a les 9 del vespre que la pluja va obligar a suspendre. La formació tenia previst interpretar davant d'un públic format per grans i petits un repertori de les cançons més populars de la banda, tot seguint el relleu intergeneracional de la seva carrera.

En tot cas, encara queden un total de 5 concerts que es duran a terme entre divendres i dissabte amb grups com la Raíz i Oques Grasses.