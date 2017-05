Figueres vol instal·lar càmeres de videovigilància per millorar la seguretat al barri de Sant Joan

El govern de Figueres porta al ple d'aquest dijous el projecte executiu per a la instal·lació de quinze càmeres de videovigilància a l'entorn del barri de Sant Joan. L'objectiu és millorar la seguretat a la zona atenent a una reivindicació veïnal i "dissuadir" comportaments incívics i delictius. L'alcaldessa, Marta Felip, explica que l'actuació es farà per fases i que aquest any el pressupost contempla una partida de 250.000 euros per col·locar-ne onze. Els primers aparells es posaran a la rotonda del carrer Ter; a la cruïlla del carrer Ramon y Cajal amb el de Doctor Ferran; a la plaça Nova Icària i al carrer Món Millor. Les quatre restants quedaran per pendents d'una fase posterior.

La iniciativa es va començar a gestar l'any 2014 però no va ser fins el maig de 2016 que es va aprovar inicialment el projecte. L'actuació comptava, de fet, amb el vistiplau de la comissió de control de la videovigilància i la direcció general d'Administració de la Seguretat del Departament d'Interior però no s'havia acabat de tirar endavant.

El ple d'aquest dijous aborda ara l'aprovació definitiva del projecte amb l'objectiu que aquest 2017 s'adjudiqui la instal·lació d'onze dels quinze aparells previstos als barris de l'entorn de Sant Joan, on viu gran part de la comunitat gitana de la ciutat.

Felip ha explicat que compten amb una partida de 250.000 euros per a posar-ne a la rotonda del carrer Ter; a la cruïlla del carrer Ramon i Cajal amb doctor Ferran; a la plaça Nova Icària i al carrer Món Millor. Les quatre restants es deixaran per a una tercera fase, que de moment no té data.

Es tracta d'una llarga reivindicació dels veïns de la zona, que fa temps que es queixen de problemes de civisme i d'incidents delictius als seus barris. De fet, els barris del Culubret, Juncària-Parc Bosc, Vivendes del Parc i el Turó Baix es va unir en una figura anomenada 'Coordinadora d'associacions de veïns Josep Casero' i van portar al ple de març una moció reclamant mesures urgents. Una d'elles era, precisament, la instal·lació de càmeres. El govern es va comprometre a desencallar-ho.

L'alcaldessa assegura que la mesura té com a objectiu principal "dissuadir" els comportaments delictius i incívics a la via pública. "Sabeu que hi ha hagut actes de vandalisme com cremes de cotxes i que hi ha tràfic de drogues al carrer", remarca. Felip admet que aquesta no és la solució màgica als mals de la zona però diu que ajudarà a millorar la seguretat.