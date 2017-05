El Turó Baix, millor disseny del Concurs de Creus de Maig

L'Associació de Veïns del Turó Baix es va emportar ahir el premi al Millor Disseny del Concurs de Creus de Maig, al qual es van presentar vint-i-quatre composicions florals. Fins a sis més van obtenir alguns dels guardons.



El concurs és un dels actes tradicionals de les Fires i Festes de la Santa Creu a la que participen les associacions de veïns o entitats. Amb flors es dissenya una creu que participa al Concurs que entrega diferents guardons.



A banda del millor disseny, el premi a la composició floral va ser per la creu de l'associació de Veïns del Rally Sud, una creu vermella enlairada. Els veïns de l'Eixample es van endur el premi a la més tradicional; la més origial va ser per la creació elaborada al Castell de Sant Ferran; la més Daliana la del Sant Vicenç de Paül, la més popular la del Ramon Muntaner i es va atorgar una menció especial per la creu de la Fundació Clerch i Nicolau.



Els premis es van entregar a la seu de la societat Coral Erato juntament amb el premis del Concurs de Decoració de Pastissos i galetes.