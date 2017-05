Llum verd a la instal·lació de càmeres de seguretat al barri de Sant Joan de Figueres

El govern de Figueres va aprovar ahir la instal·lació de quinze càmeres de seguretat al barri de Sant Joan amb l'objectiu de millorar la seguretat de la zona i servir de mesura dissuasiva per evitar comportaments incívics i delictius. Arran de les reiterades queixes veïnals, l'Ajuntament ha pres cartes en l'assumpte després de tres anys d'espera, ja que va ser el 2014 va ser quan es va començar a estudiar aquesta possibilitat.

El passat mes de març la Coordinadora d'associacions de veïns Josep Casera (que agrupa els barris del Culubret, Juncària-Parc Bosc, Vivendes del Parc i el Turó Baix) va portar a ple una moció demanant mesures urgents per fer front als problemes de la zona.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va explicar que el projecte es faria en diverses fases i que durant aquest any s'executarien les dues primeres. La iniciativa costa un total de 332.829,86 euros, però en l'execució del pressupost del 2017 es destinarà una partida de 250.000 euros que permetrà instal·lar onze dels quinze aparells de videovigilància. Els quatre restants es posarien l'any que ve.

Les zones on s'ubicaran les càmeres seran a la rotonda del carrer Ter, a la cruïlla del carrer Ramon y Cajal amb el carrer Dr.Ferran, a la plaça Nova Icària, i també al carrer Món Millor. A partir de l'aprovació definitiva d'ahir el projecte anirà a licitació, una posterior adjudicació i, tal com calcula el govern, es podrà disposar finalment dels aparells de cara al pròxim mes d'octubre.

L'alcaldessa va reafirmar que «les càmeres poden ser una mesura molt important per poder identificar els autors de moltes de les actuacions que perjudiquen els veïns, per exemple, la crema de cotxes o el tràfic de drogues».



No n'hi ha prou

Tot i que tots els grups municipals del PDeCAT, ERC, PSC, PP, Cs, Compromís d'Esquerres i els dos regidors no adscrits van votar a favor de les càmeres de seguretat al sector oest, també van coincidir que és una mesura «complementària» i que no és una solució definitiva envers els problemes del barri. Les formacions van posar l'accent en què és important donar suport a una petició ciutadana, però que no per aquest fet s'ha de deixar d'actuar.

La CUP va ser l'únic grup que hi va votar en contra al·legant que el cost dels aparells és «desproporcionat» i que el barri necessita de «solucions diferents, a problemes complexos».