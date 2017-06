La Generalitat construirà l'institut de Vilafant, des de fa nou anys en barracons

Vilafant ha rebut el compromís per part de la Generalitat que es començarà a redactar el projecte per a la construcció d'un institut als terrenys cedits per l'Ajuntament a prop del pavelló municipal. El govern català començarà a redactar el projecte «després de nou anys de reivindicacions, trobades i molta feina per part de tots», ha manifestat la regidora d'Ensenyament, Marissa Resta.

El centre s'ubicarà a la vessant sud del pavelló municipal Joel González, en paral·lel a la carretera de Santa Llogaia. Ocuparà una superfície de 10.000 metres quadrats i suposarà acabar amb els barracons.

L'Ajuntament va rebre la visita dilluns del director general de Centres Públics, Lluís Baulenas, i el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Josep Polanco.

L'alcaldessa, Consol Cantenys, ha remarcat que «és una molt bona notícia» i felicita a totes les parts que han batallat perquè això sigui una realitat (AMPA, equip docent, plataforma Proinstitut i Ajuntament). «En les darreres reunions havien pogut situar el projecte de Vilafant en una posició preferencial», diu Cantenys.

La història del centre va lligada a les reïnvindicacions. Es va posar en marxa el curs 2008-2009. Eren dues línies de primer d'ESO en mòduls prefabricats en un terreny d'equipaments al costat de l'Escola d'Educació Especial Mare de Déu del Mont, a Les Forques. Era provisional mentre s'acabava la redacció del projecte i construcció de l'edifici al costat del Poliesports, avui el pavelló.



Una història de reivindicacions

El centre també es va posar en servei després d'anys de reïvindicacions. El 2003 un grup de pares i mares de diferents escoles van decidir unir-se amb l'objectiu que Ensenyament revisés el mapa de la comarca i decidís construir un centre de secundària a Vilafant.

Va aparèixer la plataforma pro-institut de Vilafant i les primeres recollides de signatures, segons s'explica a la història del centre. El 2015 van tornar a organitzar-se per aconseguir que la Generalitat construeixi el centre.

Al centre es cursa ESO, Batxillerat i cicles formatius. La presència de tants estudis va fer créixer molt el nombre d'alumnes fent insostenible continuar en barracons que comporten molts inconvenients per a la comoditat. També falten espais.

A l'Alt Empordà un altre dels centres pendents des de fa anys és el CEIP Carme Guash de Figueres. I està pendent d'estrenar-se el nou edifici del CEIP Montserrat Vayreda de Roses també des de fa molts anys en barracons.