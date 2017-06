Constitueixen una plataforma a Garriguella per aturar el macrocàmping

El projecte del macrocàmping de Garriguella genera un cert malestar entre part de la població. Dimarts es va celebrar una reunió d'on va sorgir la creació de la plataforma Salvem Garriguella des de la qual s'espera treballar per evitar que tiri endavant. El 9 de juliol s'ha programat una jornada reivindicativa.

El projecte ja el va denunciar Salvem l'Empordà perquè suposa crear un equipament amb capacitat per a unes dues mil persones en un municipi amb poc més de vuit-centes. Preveuen que pot generar problemàtiques com la manca d'aigua i, a més, es construiria en un sòl d'interès agrari i paisatgístic.

La nova plataforma constituïda aquesta setmana ha elaborat un manifest on posen en relleu que generarà un impacte paisatgístic, un impacte acústic i lumínic, problemes amb l'aigua i que suposa un model econòmic caduc. Demanen que no s'aprovi per part de l'Ajuntament.