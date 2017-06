L'Estat enderrocarà al setembre l'antiga depuradora de marisc de Roses

L'Estat ha presentat a l'Ajuntament de Roses l'esperat projecte d'enderroc de l'antiga depuradora de marisc situada a la carretera del Far i que es va tancar fa set anys. L'equipament està en estat ruïnós. Es preveu que l'enderroc s'iniciï al setembre i que el total de tasques de demolició i arranjament de l'espai final durin quatre mesos.

Després dels tràmits previs de reversió dels terreny i de l'estudi de les obres i mesures de seguretat necessàries per procedir a l'enderroc de la depuradora de marisc, el Servei Provincial de Costes ha presentat aquest mes de juny el projecte final, per a la seva aprovació per part del consistori. Arriba després que el març anunciessin que tenien una partida a punt per tirar-ho endavant.



Un enderroc gradual

L'enderroc es realitzarà gradualment, segons ha informat l'Ajuntament.

La primera fase consistirà en la demolició dels edificis de planta baixa (magatzems, zona de comandament i zona de depuració i manipulació).

Tot seguit s'actuarà a l'edifici principal de dues plantes per enretirar tot el material d'amiant i plaques d'uralita. Aquests treballs requeriran un procediment especial, en tractar-se de material contaminant.

Finalitzada aquesta extracció, es completarà la demolició de les instal·lacions restants.

L'equipament en molt mal estat està situat a primera línia de mar. Un cop acabada l'actuació, aquesta suposarà l'alliberament de 3.500 m2.



Un mirador

L'Ajuntament ha explicat que hi ha una partida destinada a una fase final de condicionament i neteja del solar resultant, de manera que aquest quedi perfectament net i transitable, així com la seva adaptació a l'entorn mitjançant talussos que millorin l'accessibilitat a l'espai. Es preveu també la possibilitat de realitzar un mirador amb bancs i un accés de baixada a la parcel·la mitjançant escales, que s'ha sotmès a la valoració de l'Ajuntament per trobar la solució més idònia per a l'espai.

L'Ajuntament ho demana des de fa més de tres anys per acabar amb la mala imatge que genera aquest edifici en mal estat que, amb el temps, encara s'ha anat degradant més. A banda de la imatge, darrerament han tingut problemes per a l'accés de persones al seu interior que han causat fins i tot incendis. S'espera donar un nou ús a l'espai litoral.