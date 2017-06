Llançà rebrà productors de formatge d'arreu d'Europa

Llançà acollirà el pròxim cap de setmana la primera Fira Internacional del Formatge. Hi haurà més d'una vintena d'expositors formatgers, els quals presentaran més d'un centenar de varietats. La Fira Internacional del Formatge s'ha dissenyat amb l'objectiu de reunir els millors productors d'arreu d'Europa per tal de compartir, tastar i conèixer en profunditat la cultura del formatge; convertint la localitat de Llançà en l'epicentre d'aquesta cultura emergent. A banda dels productors de formatge, també hi haurà expositors artesans, expositors locals i un gastro-espai. S'ha programat un extens programa d'activitats gratuïtes: tallers, jocs, concursos o cercaviles, entre d'altres.