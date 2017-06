L'única colònia de cria de ratpenat bigotis petits del país es troba a l'Albera

L´única colònia de cria de ratpenat de bigotis petits es troba a l´Albera. És una espècie amenaçada i, per a la seva supervivència, un estudi revela que s´han de conservar els boscos madurs. Els grèvols i la fusta morta són clau per a la seva supervivència.

Els investigadors del Museu de Ciències Naturals de Granollers ha demostrat que calen aquests boscos per a la conservació del ratpenat dels bigotis (Myotis alcathoe). Aquest animal és un bon indicador del grau de maduresa forestal.

La investigació, feta des del 2009 fins al 2015, també ha comptat amb la col·laboració del Consell General dels Pirineus Orientals i s´ha centrat en un dels boscos més madurs i ben conservats de Catalunya que es troba a l´Albera.

En aquest indret hi viu l´única colònia de cria de tot el país d´aquest mamífer volador, que utilitza els forats del grèvol centenari com a refugi, així com arbres i branques mortes amb cavitats disponibles. Els resultats s´han publicat a la revista Hystrix Journal.

La investigació ha permès comprendre la complexitat dels boscos madurs i la seva rellevància com a «rebost de la biodiversitat». Així mateix, marca una clara línia de gestió on es prioritza evitar tallar grèvols i promoure la presència d´arbres vells i morts en peu.

Un bosc d´arbres morts

El bosc estudiat supera els cent arbres morts en peu per hectàrea. Catalunya té cada cop més boscos però costa trobar-ne que no hagin estat explotats en els darrers cent anys. Això minva la biodiversitat i, sumat al canvi climàtic, fa que sigui necessari reforçar les eines de gestió forestal per evitar aquest empobriment dels boscos catalans, informa la Generalitat. Els ratpenats, per exemple, són un bon indicador del seu estat de maduresa, remarquen.